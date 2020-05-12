شكرا لقرائتكم خبر عن الموسم الثانى من Dead To Me يحصد تقييمات عالية بعد يومين من طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع الموسم الثانى من مسلسل Dead To Me، من حصد التقييمات الجيدة على موقع imdb، وذلك بعد طرحه على شبكة نيتفلكس بـ يومين، حيث طرح يوم 8 مايو الجارى، وتضمن الموسم الجديد على 10 حلقات طرحت دفعة واحدة على المنصة، وتراوحت التقييمات بين 8.1 إلى 9.1 على الموقع، كما حصل المسلسل عامة على تقييم وصل إلى 8.1 على الموقع، جنبا إلى ذلك حصل على تقييم وصل إلى 91% على موقع Rotten Tomatoes.

ويدور مسلسل الكوميديا المظلمة Dead to Me، حول جين، التى تلعب دورها كريستينا آبلجيت، وهي امرأة أرملة كانت في أمس الحاجة إلى حل اللغز وراء قتل زوجها، في اجتماع دعم، تصادق جودي (ليندا كارديليني)، التي تحتفظ بسر صادم مع جين، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale".

يقوم ببطولة مسلسل الكوميديا المظلمة Dead to Me، الممثلة الأمريكية كريستينا آبلجيت، وليندا كارديليني، ماكس جينكينز ، ولوك روسلر، وجيمس مارسدن، وبراندون سكوت، وغيرهم.

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بالإضافة إلى ذلك استطاعت شبكة نيتفلكس الفوز بحقوق ملكية فيلم Dark Days at the Magna Carta، الذى ستقوم ببطولته الممثلة العالمية بليك ليفلى، التى ستشارك فى إنتاج العمل أيضا، ويقوم بكتابة نصه المؤلف مايكل بيزلى، على أن يقوم المخرج شون ليفى بالمشاركة فى إخراج وإنتاج العمل الجديد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

فيلم Dark Days at the Magna Carta يدور حول امرأة يجب أن تتخذ تدابير جديدة وغير منطقية فى بعض الأحيان، فى خلال حدث كارثي من أجل إنقاذ عائلتها، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

كما أعلنت شبكة نتفليكس عن تعاونها مع النجمة التونسية هند صبري لإنتاج عمل فني جديد من بطولتها، المسلسل العربي الجديد هو درامي كوميدي والذي تقوم من خلاله النجمة هند صبري بخوض أول تجربة لها كمنتج منفذ من خلال شركتها الإنتاجية، ومن المتوقع أن يتم تصوير المسلسل الجديد في مصر، في خريف 2020.



