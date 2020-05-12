حلمي بكر مطلوب في "جوجل" السعودية

تصدر الملحن الكبير حلمى بكر، مؤشرات البحث بموقع " جوجل" السعودية، اليوم الثلاثاء، بعد استضافته مساء أمس، في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، على فضائية "القاهرة والناس".

وكان قد دخل بكر، في نوبة بكاء شديدة، بسبب حديث " شيخ الحارة" عن تفاصيل الاعتداء عليه بالضرب من قبل بلطجية، من قبل طليقته لأخذ ابنته الصغيرة.

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وقال المحلن الكبير، "طليقتى جابت بلطجية وضربونى وكلت علقة موت.. هل ده يصح لراجل كبير له اسم، وأجد من يشجع من قام بذلك، بنتى ذكاء الدنيا فيها من يوم ما تطلقنا والبنت معاها، 3 سنين و3 شهور".