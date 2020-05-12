شاهد.. إيساف يعبر عن سعادته بردود فعل كليب فرصة نرجع

فى ظل أزمة كورونا التي يعيشها العالم فاجئ النجمان إيساف و باسكال مشعلاني جمهورهم بعمل دويتو فني ضخم، كما حاز على إعجاب عدد غفير من جمهورهما بالوطن العربي، من حيث الفكرة والمضمون والتصوير والإخراج.

وأعرب إيساف عن سعادته لنجاح الكليب وانطباع الجمهور

عقب طرحه عبر القنوات الفضائية والسوشيال ميديا، بالإضافة إلى مشاركته لأول مرة مع الفنانة باسكال مشعلاني في عمل فني مميز.

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وتحدث إيساف عن أجواء التصوير مشيرًا إلى أنه واجه الكثير من الصعوبات هو وفريق العمل في ظل الظروف الراهنة والحظر خلال

شهر رمضان وأنه قام بالتصوير بمحافظة الإسكندرية، بينما قامت الفنانة باسكال مشعلاني بتصوير الجزء الخاص بها في دولة لبنان، وتم عمل الإخراج والمونتاج والإنتاج الفني بالإسكندرية.

يذكر أن كليب فرصة نرجع من كلمات رمضان محمد، وألحان أحمد البرازيلي، وتوزيع محمد الشاعر وإشراف فني أحمد حسنى، وإنتاج يوث برودكشن، ومدير تصوير لبنان بول عقيقى، ومدير تصوير مصر إسلام عبد اللطيف ومونتاج محمد عبد المالك وإخراج فادى الياس.