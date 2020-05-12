القبض على النجم التركي بوراك دينيز.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض الفنان التركي بوراك دينيز لحادث مروري رصدته كاميرات المراقبة في أحد شوارع إسطنبول، حيث صدم النجم الشاب بسيارته، بدراجة نارية، سقط على إثرها السائق وسط الشارع.

الشرطة اوقفت بوراك الذي حرص على النزول من سيارته للاطمئنان على سائق الدراجة النارية، واجرى له أحد ضباط المرور فحص الكحول، ليتبين أن الفنان الشاب كان بالفعل تحت تأثير الكحول بنسبة 1.77، وقد قررت السلطات سحب رخصة القيادة من بوراك لمدة ستة أشهر.

اللافت أن بوراك حرص على التواجد إلى جانب سائق الدراجة للاطمئنان على حالته الصحية، وعرض عليه أن يصطحبه لإحدى المستشفيات، إلا انه رفض خوفاً من أزمة تفشي وباء كورونا، فقرر الفنان الشاب أن يعطيه رقمه الخاص ليهاتفه في حال تدهورت صحته أو حدث له أي طارئ بسبب هذا الحادث.

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من ناحية أخرى، يجهز بوراك دينيز لمسلسل جديد بعنوان «الملك» الذي يشارك في بطولته أمام النجم التركي أوزجان دينيز.

آخر مسلسل عُرض لبوراك دينيز كان «حكايتا» الذي شارك في بطولته أمام الفنانة التركية هازال كايا، وذلك على مدى موسمين.

يُذكر أن بوراك تألق في عدة أعمال درامية، وضعته على قائمة نجوم الدراما التركية، ومن أبرزها «الحب لا يفهم من الكلام» أمام هاندة إرتشل، و«عطر الأمس» أمام مريم أوزيرلي ومراد يلدريم، و«مد وجزر» أمام شآتاي أولسوي وسيريناي ساريكايا.