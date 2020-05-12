آية قرآنية تعرض الاعلامي الكويتي شعيب راشد لهجوم شديد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض الإعلامي الكويتي شعيب راشد لهجوم شديد من متابعيه، وذلك بعد كتابته آية قرآنية على حسابه الخاص على موقع “تويتر”.

الإعلامي الكويتي كتب: “الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ”، وهو ما عرضه لهجوم شديد، حيث اتهمه متابعوه بالاستهزاء بالقرآن وباعتبار نفسه نبي، وأنه قصد بهذه الآية الإشارة إلى نفسه.

شعيب أبدى تعجبه الشديد من هذا الهجوم، حيث كتب: “توني أدري ما يصير تكتب آية فيها اسم نبي نفس اسمك ويعتبر استهزاء بالدين.. سامحوني ما دري إنه حرام”.

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وشعيب راشد مذيع وناشط كويتي اشتهر من خلال برنامج “سوار شعيب” الذي يعرض على موقع يوتيوب، تخرج من جامعة الكويت قسم الاعلام وكان تخصصه الصحافة.

أسس شركة أوو ميديا في عام 2012 ثم تركها وأسس شركة بالمحبة وهو المدير التنفيذي لها، اشتهر بتقديمه برنامج سوار شعيب الذي طُرح الموسم الرابع منه، وهو يطرح في هذا البرنامج مواضيع مجتمعية تعتبر جريئة ويناقشها مع ضيوفه في كل حلقة، يتألف برنامجه من 12 حلقة، أثارت بعض من حلقاته الجدل ما دفع عدد من ضيوفَه على الانسحاب كحلقتي الإعلامية حليمة بولند والممثلة هيا الشعيبي.

وحصل الإعلامي شعيب راشد، على حكم بالبراءة من الدعوى المقامة ضده من جانب وزارة الداخلية الكويتية، بتهمة التحريض على الفسق والفجور، في إحدى حلقات برنامجه ”سوار شعيب“، والتي حملت عنوان “علاقات غير شرعية”.