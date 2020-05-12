بعد الحجر المنزلي ريهام عبدالغفور: حرمت رؤية والدي ورجعت أطبخ تاني

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة المصرية ريهام عبدالغفور، عن فترة الحجر الصحي والتأثيرات التي حدثت معها ومع عائلتها بسببه.

ريهام عبدالغفور، قالت خلال حوارها ببرنامج “نجوم في الحجر”، مع إيناس سلامة، عبر إذاعة إنرجي، إنها توقعت أن عام 2020 سيكون مختلفا وسعيدا ومبهجا، بس طلعت سنة تخوف.

وأضافت: “فترة الحجر خلتني أقعد مع جوزي وأولادي فترة أطول، لكن مبقتش أشوف والدي ووالدتي كتير كمان خلتني أرجع أعمل أكل لأني بقالي فترة طويلة مش بعمل أكل خالص.. رغم إني بحب الطبخ قوي”. وتابعت: “بعد فترة الحجر أول حاجة هعملها إني هشوف أبويا وأمي كتير وهسافر معاهم لأني الفترة دي مش عارفه أشوفهم زي الأول.. وهرجع ألعب رياضة وانتظم في الجيم تاني”.

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ووقعت ريهام عبدالغفور، ضحية لمقلب رامز جلال، في برنامج “رامز مجنون رسمي”، والذي يذاع عبر فضائية mbc مصر.

يذكر أن ريهام عبد الغفور، شاركت في موسم رمضان 2019، من خلال بطولة مسلسل “زي الشمس” مع دينا ‏الشربيني، وأحمد داود، ‏وأحمد صلاح السعدني، وسوسن بدر، وجمال سليمان، وأحمد مالك، وعمر السعيد.

ريهام خرجت عن المألوف وقدمت شخصية «فريدة»، والتي تختلف عن كل ما قدمته من قبل، حتى أن البعض رأى أنها تفوقت بتمثيلها على الفنانة دينا الشربيني البطلة الرئيسية للعمل.