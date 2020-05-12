صديق منة عرفة يثير الجدل بتعليق على تصريحها بأنها مازالت «عزباء»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علق اليوتيوبر علي غزلان، على الحالة الاجتماعية للفنانة المصرية منة عرفة، في برنامج “رامز مجنون رسمي”، بعد أن صرحت أنها عزباء، بنشر صورة له برفقتها عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”.

وقال في تعليقه على الصورة: “عزباء!! دا أنا حتى بضحكك”.

وكانت العديد من الشائعات قد ربطت بين ارتباط الفنانة منة عرفة وعلي غزلان أكثر من مرة وزاد من تأكيدها ظهورهما الدائم معًا في مختلف المناسبات وكذلك خلال خضوعها لعملية جراحية مؤخرًا وتواجده الدائم معها بالمستشفى وقتها.

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وتخلي رامز جلال، عن فقرات ثابته في برنامجه ومنها فقرة صبغ الشعر والتي يتبعها رامز منذ بداية الموسم الحالي، كما تخلى أيضًا عن فقرة الثعبان والتي يتعبها رامز مع كل ضيوف برنامجه، وجاء ذلك بسبب خوف منه الشديد منذ بداية الحلقة.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتخلى فيها رامز جلال، عن فقرة الثعبان بعد حلقة اللاعب طارق حامد، والتي تأتي بعد صندوق المياة والذي يوضع فيها الضيف ويضع رامز بعض الكابوريا داخل المياة.

وكانت الحلقة قد شهدت صراخ منة عرفة، بعد وقوعها ضحية لمقلب رامز جلال، بسبب الارتفاع الشديد لكرسي الحقيقة، وكانت الحلقة كعاقب لمنة عرفة بسبب إطلالتها الجريئة عبر صفحات موقع “إنستجرام”.