نادية الجندي تكشف حقيقة خضوعها لعمليات تجميل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية نادية الجندي، حقيقة خضوعها لعمليات تجميل، وأسرار حفاظها على جمالها وشبابها إلى الآن.

نادية الجندي، قالت خلال مداخلة عبر تطبيق “زووم”، لبرنامج “القاهرة الآن”، مع الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع عبر فضائية الحدث اليوم: “عمري في حياتي ما عملت عملية تجميل واحدة وهاتوا أي صور قديمة ليا وبتوع السوشيال ميديا بيعملوا كده بيجبوا صور الفنانات قبل وبعد وبقلهم هاتوا صوري القديمة والجديدة وشوفوا من بدايتي حتى الآن بصوا على مناخيري وبقي وعيني هتلاقوني زي مانا”.

وأضافت: “أنا بخاف جدًا من العمليات دي لإن دي ملامحي اللي اتعودت عليها وأنا نجحت بملامحي ومش هغيرها اللي بعمله باخد فيتامينات وكريمات للوش والبوتوكس بس و عمري ما نفخت شفايفي وفمي زي ماهو”.

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وكشفت عن محاولة تجميل سابقة لها خلال فترة شبابها لأنفها قائلة: “زرت دكتور زمان وقلتله اعملي شفايفي بالشكل الفرنساوي رسمهالي وورهاني وقلي شفتي شكلك الأصلي حلو ازاي؟ الشكل الأصلي هو اللي عاملك الكاريكتر وسبت مناخيري زي ماهي صحيح هي طويلة شوية بس هي شخصيتي”.

وأعلنت أنها لديها مشروعين لفيلم سينمائي إنتاج محمد مختار، ومسلسل درامي جديد وتابعت قائلة: ” خلاص ماعدتش هغيب بالخمس سنوات نفسي انفتحت للشغل وموجودة معاكم كل سنة”.

ويعرض لنادية الجندي حاليًا مسلسل “سكر زيادة”، مع الفنانة نبيلة عبيد، وسميحة أيوب وهالة فاخر، وعدد من نجوم الفن.