أيمن بهجت قمر يعتذر لمحمد صبحي: تعبير قليل الأدب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اعتذر السيناريست المصري أيمن بهجت قمر، من الفنان محمد صبحي، وذلك بعد أن وصفه بأنه صفر بدون الكاتب لينين الرملي.

أيمن قمر، قال في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر”: “توضيح عشان كلامي يبقى واضح وبضيف عليه عشان أتاخد في سياق مش حلو أنا عاشق لأعمال محمد صبحي مع لينين الرملي وشايف إن توقف تجربته مع كاتب بحجم لينين كان خسارة له ولينا كجمهور”.

وأضاف: “بعتذر على كلمة صفر من غير لينين ده كان تعبير حاد وقليل الأدب وقولوا لمراتي تاخد مني الموبايل وأنا صايم”.

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وكان أيمن بهجت قمر، قد قال في تغريدة سابقة له: “محمد صبحي ليس نبيا، أي حد في العالم يُنتقد.. أنا أيضا لا أحب محمد صبحي بدون لينين الرملي.. بالنسبة لي هو بدون لينين صفر كبير”.

وأضاف: “بالنسبة لي تجربة صبحي هي لينين وغير كده لا اللهم إلا قليل من الأعمال وله كل احترام أكيد”.

من ناحية اخرى يعرض لأيمن بهجت قمر، خلال الوقت الحالي مسلسل “فلانتينو”، بطولة الزعيم عادل إمام، وداليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، ‏وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام‎.

ويلعب الزعيم خلال أحداث مسلسله القادم “فلانتينو”، دور رجل أعمال يمتلك مجموعة من المدارس الدولية ويدعى نور عبدالمجيد فلانتينو، كما يواجه طوال حلقات العمل مشاكل وأزمات عديدة تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، أيضًا لا يتوقف الأمر عند ذلك وإنما يدخل في قصص عاطفية كثيرة، حيث تتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.