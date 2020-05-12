دلال عبد العزيز تضع عادل إمام في موقف صعب في الحلقة 18 من "فلانتينو"

تظن "عفاف" دلال عبد العزيز، أن "فلانتينو" عادل إمام اشترى فيلا جديدة لها، وتخبر الجميع بذلك، وتظن أنها الفيلا المجاورة للفيلا التي تعيش فيها "نورا" داليا البحيري، ويضطر في النهاية "فلانتينو" لشرائها.

أما "صافي" رانيا محمود ياسين، تستمر في معاملتها السيئة مع حماتها حتى تخاف منها، لكنها تسمعها انها وابنها "مظهر" يخططان لشيء ما، وفعلا تجد "صافي" أن الأموال التي كانت في الخزنة بالمنزل وضعها "شريف" في البنك، فتقرر السفر له.

يطلب "مدحت" رامي الطمباري، من "سميرة" بدرية طلبة وجبة طعام، ويكتشف "عاطف" سائق "عفاف" أمره ويخبرها وتقرر إبلاغ الشرطة لكن بعد تدخل "فلانتينو" ينتهي الأمر بفصله وأولاده من المدرسة.

تحدث "فانتينو" مع المهندس "مدحت" فيما فعله في المدرسة وأنه حولها لفندق، وصرف له 5000 ألف جنيه حتى يؤجر شقة، وقرر أن يعمل معه ويساعده في نقل أولاده من المدرسة.

يضع "جميل" سمير صبري، خطة لـ"فلانتينو" حتى لا ينكشف أمر زيجته الثانية، يساعد في هذه الخطة "عاصم" حمدي الميرغني، و"غريب" مصطفى هريدي رجل الأمن.

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