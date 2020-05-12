أيمن بهجت قمر يعتذر لـ محمد صبحى بعد هجومه عليه

نشر المؤلف أيمن بهجت قمر تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يوجه فيه رسالة إلى الفنان محمد صبحى؛ وذلك بعد هجومه عليه بعد حلقة الفنان صبرى فواز فى برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدى.

وقال أيمن بهجت قمر :”توضيح عشان كلامي يبقى واضح وبضيف عليه عشان اتاخد في سياق مش حلو".

وأضاف أيمن بهجت قمر قائلا : "أنا عاشق لأعمال محمد صبحي مع لينين الرملي وشايف إن توقف تجربته مع كاتب بحجم لينين كانت خسارة له ولينا كجمهور.

وأشار ايمن قائلا : وبعتذر على كلمة صفر من غير لينين ده كان تعبير حاد وقليل الأدب وقولوا لمراتي تاخد مني الموبايل وأنا صايم.

يذكر أن أثار الفنان صبرى فواز حالة من الجدل الواسع بعد تصريحاته ضد محمد صبحى فى برنامج "شيخ الحارة والجريئة" حيث قال لا احبه ولا احب ان اتعامل معه.

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وكان هذا التصريح مثار جدل وهجوم على صبرى فواز وجعل المؤلف ايمن بهجت قمر ليدافع عن صبرى ضمن من يهاجمهونه بسبب محمد صبحى وهو الأمر تسبب فى هجوم عليه.

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