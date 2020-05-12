شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة وريهام حجاج يحتفيان بأبطال "لما كنا صغيرين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفى النجم محمود حميدة، والنجمة ريهام حجاج بأبطال مسلسل "لما كنا صغيرين" بصورة من كواليس العمل، وضمت الفنانين محمود حجازى وحسن عبد الله وهلا السعيد، ووصفهم حميدة عبر حسابه على "فيس بوك" قائلا: "الشباب الجميل".

وتضمنت الحلقة 18 من مسلسل "لما كنا صغيرين" مشهدًا يجمع ‏‏"سليم" محمود حميدة و "يحيى" محمود حجازى فى مقر حجزه على ‏ذمة قضية الاتجار فى المخدرات، ويقول الأخير للأول أنه نفذ ما ‏أمره به بالحرف الواحد من أخل خروجه من الحبس وهو مالم ‏يحدث حتى الآن، كما يكشف حوارهما عن وجود سر بينهما لم ‏يكشف عنه "يحيى" لـ"دنيا" حتى الآن، وهو السر الذى سيتضح ‏تفاصيله فى الحلقات المقبلة وربما يكشف عن كواليس جديدة فى ‏قضية مقتل "نهى" نسرين أمين.‏

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من ناحية أخرى وضع "سليم" محمود حميدة ، "وائل" كريم قاسم بين ‏اختيارين؛ الأول السجن لتزويره شهادة الجيش وتهربه من التجنيد، ‏والثانى أن يحل محل "صافى" فى التواصل مع تجار المخدرات فى ‏أوروبا بمقابل مادى مغرى.‏

ويعرض مسلسل "لما كنا صغيرين" يوميا، على قناة‎ dmc ‎الساعة ‏‏‏9:30 مساء، وعلى قناة الحياة الساعة ‏‏10:15 مساء، ‏وعلى ‏‏القناة الأولى المصرية الساعة 11 ‏مساء‎.‎

‎ ‎مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد ‏النبوى، ‏‏ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ‏وهانى عادل، وكريم ‏‏‏قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، ‏وأشرف زكى، وحسن عبد ‏‏الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد ‏رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف ‏أيمن ‏‏سلامة وإخراج محمد ‏على‎.‎