شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عز: مسلسلات هذا العام بها تنوع فى الأفكار والقضايا المقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان محمد عز، لـ"الخليج 365"، أنه حريص على متابعة عدد من الأعمال الدرامية فى موسم رمضان الحالى من ضمنها مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة و"الفتوة" بطولة ياسر جلال و"البرنس" بطولة محمد رمضان و"بـ100 وش" بطولة نيللى كريم، مشيرا إلى أن المسلسلات هذا العام على أفضل مستوى وهناك تنوع فى الأفكار والقضايا التى تقدم.

ونشر الفنان محمد عز صورتين مؤخرا له عبر حسابه علي موقع إنستجرام، من كواليس مسلسل "الاختيار"، وعلق على الصورة بكتابة "الاختيار، منسى، خالد سفاح، يا رب كرمك وتوفيقك"، وذلك فى إشارة إلى ظهوره خلال حلقة من حلقات مسلسل "الاختيار"، والذى يذاع علي قناة ON فى تمام الساعة 9 مساء يومياً طوال شهر رمضان، ويحظى بمتابعة كبيرة منذ بدء عرضه خلال مارثون دراما رمضان.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.