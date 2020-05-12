شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الطفلة مريم تروى تفاصيل بكائها لحظة تخلى أشقاء محمد رمضان عنها فى مسلسل البرنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روت الطفلة فريدة حسام "مريم"، ابنة النجم محمد رمضان فى أحداث مسلسل "البرنس"، الذى يعرض حصرياً على شاشة dmc، لـ"الخليج 365"، تفاصيل تجسديها شخصية ابنة رضوان البرنس فى المسلسل، الذى حظى بنجاح كبير، حيث قالت مريم، إنها تبلغ من العمر 5 سنوات، مشيرة إلى أن زملاءها قدموا لها التهانى عقب المشهد الرائع الذى قدمته فى مسلسل "البرنس"، والذى أبكى قطاع كبيرمن الجمهور، خاصة مع حالة التعاطف معها بسبب عمها "أحمد زاهر" الذى تركها وحيدة بلا رحمة فى الشارع.

وأشارت فريدة، إلى أن المخرج محمد سامى رشحها للدور، وكانت سعيدة للغاية بالتعاون مع عدد كبير من النجوم، علما بأن مسلسل "البرنس" هو ثانٍ أعمالها الفنية، حيث قدمت من قبل مسلسل "اهو دا اللى صار" مع النجمة روبى، كما أن المخرج محمد سامى كان يصفق لها عقب انتهاء تصوير كل مشهد، وتحديداً مشهد "الموقف"، الذى تركها فيه عمها "فتحى"، موضحة أن الفنان محمد رمضان كان يلقبها فى لوكيشن التصوير بـ"البرنسيسة بتاعتى".

وأضافت فريدة، أنها سعيدة للغاية من ردود الأفعال على دورها فى المسلسل، حيث أن الحلقات المقبلة ستحمل مفاجأت كبيرة المسلسل، ومن المقرر أن تقدم عدة أعمال الفترة المقبلة، موجه الشكر للمخرج محمد سامى والنجم محمد رمضان.