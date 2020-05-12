ديزني لاند الصينية تفتح أبوابها بعد إغلاق ثلاثة أشهر بسبب كورونا

ويمثل هذا حدثا مهما بالنسبة لـ”والت ديزني”، ويعطي لمحة للطريقة التي قد تتعافي بها من هذه الجائحة التي أجبرتها على إغلاق متنزهاتها في آسيا والولايات المتحدة وفرنسا، إضافة إلى العمليات في متاجرها للبيع بالتجزئة والسفن السياحية، بحسب موقع “ذا فيرج”.

واتخذت الشركة إجراءات في “شنغهاي ديزني لاند”، تشمل التباعد الاجتماعي ووضع كمامات وقياس درجات الحرارة للزائرين والموظفين، كما أنه ستقلل عدد الزائرين بصورة كبيرة من 24 ألف شخص أو 30% من الطاقة اليومية، وهو مستوى طلبته الحكومة الصينية.

وبيعت تذاكر الأيام الأولى لإعادة فتح شنغهاي ديزني لاند بسرعة يوم الجمعة.

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وقال جو شوت، الرئيس والمدير العام لشنغهاي ديزني ريزورت في احتفال: “نأمل أن تكون إعادة الفتح اليوم بمثابة منارة عبر العالم، وتعطي الأمل والإلهام للجميع، ويمكن أن تظهر أننا نستطيع التغلب على أي تحد معا”.

وأغلقت مدينة شنغهاي ديزني لاند أبوابها في 25 يناير/ كانون الثاني، مع إغلاق الأماكن العامة في أنحاء الصين امتثالا لتعليمات التباعد الاجتماعي.

وفي مارس/ آذار، أعادت ديزني فتح بعض أماكن التسوق والطعام في موقعها بشنغهاي لكن المدينة الترفيهية الرئيسية ظلت مغلقة.