هيفاء وهبي تسخر من محمد وزيري: “لبوة عامل نفسه اسد”!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 مايو 2020 05:05 صباحاً - سخرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من رد مدير اعمالها السابق محمد وزيري من القضايا الموفوعة ضده ووصفه لنفسه بالـ “اسد”.

فقد نشرت هيفاء وهبي صورة لفأرة عبر خاصية الستوريز على حسابها على انستغرام وعلقت كاتبة: “اول مرة بشوف لبوة بيقول على نفسه اسد”.

ورغم ان هيفاء وهبي ام تذكر محمد وزيري بالاسم، غير ان الاخير كان قد نشر بوست قال فيه: “خسرتني للأبد..وكلمه قولتها..لعبت مع الأسد..يبقى استحمل بقى” ما جعل متابعو هيفاء وهبي يؤكدون انها تقصده.

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يذكر أن هيفاء وهبي تتهم مدير اعمالها السابق بالاحتيال وسرقة مبلغ “4 مليون دولار” عن طريق التوكيل العام من وهبي بحكم أنه مدير أعمالها.

وكان محامي وهبي كان قد حذر محمد وزيري من القضايا التي تنتظره وأضاف أن باب الصلح مفتوح مع وهبي طالباً منه أن يتراجع عن الخطأ الذي قام به.