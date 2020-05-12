بعد اثارته الجدل.. ايقاف عرض “مخرج 7” واستبداله بهذا المسلسل!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 مايو 2020 05:05 صباحاً - تعرض قناة mbc ابتداء من الجمعة المقبلة المسلسل الكويتي الشهير “درب الزلق ” عوضا عن مسلسل “مخرج 7″، وذلك بسبب وقف تصوير “مخرج 7” في ظل أزمة كورونا، فلم تكتمل حلقاته الثلاثين وتوقف تصويره على 20 حلقة .

وحظي الإعلان بعرض مسلسل “درب الزلق” بدلا من “مخرج 7” بترحيب واسع بين المتابعين، خاصة أن المسلسل الأخير الذي يؤدي بطولته الفنان ناصر القصبي قد تعرض لانتقادات واسعة منذ بدء عرضه.

وأكد مغردون عبر موقع تويتر متابعتهم لقناة “الذكريات” السعودية التي تعرض مسلسل “درب الزلق” في هذا الوقت، وجاء في التعليقات: “الام بي سي لاحظت الأغلبية يتابعون قناة ذكريات خاافت الكل يسحب قامت تبي تعرض القديم”.

ويعتبر “درب الزلق” مسلسلا كويتيا كوميديا، يعد من أشهر وأبرز المسلسلات الخليجية والعربية التي عرضت في أغلب محطات التلفزيون العربية، من إنتاج سنة 1977، من بطولة الفنان عبدالحسين عبدالرضا، خالد النفيسي، سعد الفرج، عبدالعزيز النمش وعلي المفيدي، ومن إخراج حمدي فريد، وتأليف عبد الأمير التركي.