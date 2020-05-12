تشارليز ثيرون بطلة خارقة في «The Old Guard».. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تنتظر النجمة والممثلة الأمريكية تشارليز ثيرون، عرض فيلمها الجديد الذي يحمل اسم The Old Guard، الذى تعرضه شبكة نتفليكس فى 10 يوليو القادم 2020.

والعمل مقتبس عن سلسلة الروايات المصورة تأليف «جريج روكا»، ورسوم ليوناردو فيرنانديز، إنتاج دافيد إليسون، دانا جولدبيرج، دون جرانجير، تشارليز ثيرون، AJ Dix، بيث كونو، مارك إيفانز، ويشارك فى بطولته كيكى لاين، مروان كنزارى، لوكا مارينيلى، هارى ميلنج، فان فيرونيكا نجو، مع ماتياس شونارتس وشويتيل إيجيفور.

تدور أحداث العمل حول مجموعة سرية ومترابطة من المرتزقة بقيادة المحاربة أندى -تشارليز ثيرون- يتمتعون بقدرات غامضة تمنعهم من الموت، ويحاربون منذ قرون لحماية العالم، ولكن حين يتم تعيين هذا الفريق لأداء مهمة طارئة، وتتعرض قدراتهم الخارقة فجأة للخطر، فإن الأمر يعود إلى أندى ونايل -كيكى لاين- أحدث الجنود انضماماً للفريق، لمساعدة المجموعة على مواجهة التهديدات التى يفرضها هؤلاء الذين يحاولون نسخ قدراتهم والتربح من ورائها مهما كلف الثمن.

فيلم The Old Guard مقتبس عن سلسلة الروايات المصورة الناجحة التى ألفها جريج روكا، وهو إخراج جينا برينس بايثوود مخرجة أفلام LOVE & BASKETBALL، BEYOND THE LIGHTS، وهو فيلم ملىء بالإثارة والتشويق إلى جانب تقديمه قصة متماسكة وعالما فريدا وجذابا يظهر أن الحياة الأبدية أصعب مما تبدو عليه.