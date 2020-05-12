شكرا لقرائتكم خبر عن The Equalizer يصل CBS فى الموسم التليفزيونى 2020-21 لـ كوين لطيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة CBS طرح مسلسل The Equalizer، فى الموسم التليفزيونى 2020 – 2021، وبدء لاعمل على المسلسل المعاد إنتاجه من المنزل، مع فريق العمل بسبب إيقاف التجمعات بسبب فيروس كورونا، على أن تقوم ببطولته كوين لطيفة، ومن تأليف أندرو مارلو وتيري ميلر، وفقا للتقرير الذى نش على موقع "tv series finale".

على أن تدور السلسلة الجديد التى لم يكشف عن اسمها بعد، حول كوين لطيفة التى ستلعب دور امرأة غامضة تستخدم مهاراتها الواسعة لمساعدة الأشخاص الذين ليس لديهم مكان آخر يلجئون إليه.

كما ستقوم لطيفة أيضًا بإنتاج السلسلة إذا تم التقاطها بواسطة CBS، وشهدت الشبكة بعض النجاح مع إعادة إنتاج بعض المسلسلات، الذى سينضم إلى Hawaii Five-0 وMagnum PI وMacGyver.

تم طرح مسلسل The Equalizer فى الأصل على شبكة CBS بين عامى 1985 و1989 مع بطولة إدوارد وودوارد لــ دور البطولة في السلسلة، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

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كما ألغت شبكة CBS، مسلسلها التليفزيونى God Friended Me، وذلك بعد طرح موسمين من العمل، وذلك دون إعلان أسباب لذلك، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Tv series finale"، الذى بدأ عرضه فى 29 سبتمبر من العام الماضى، وانتهى عرضه فى 26 أبريل الماضى.

مسلسل God Friended Me يدور حول إنقلاب حياة الملحد رأسًا على عقب عندما يضيفه الله كصديق على Facebook، يدعى مايلز (براندون ميشيل هول).

يشمل طاقم الممثلين أيضًا Violett Beane و Joe Morton و Suraj Sharma و Javicia Leslie و Erica Gimpel، مع استمرار Adam Goldberg و Jessica Lu.

وبلغ متوسط مشاهدة الموسم الثاني من God Friended Me، الذى لايزال يعرض على شاشة CBS، 0.67 في الفئة العمرية بين 18 إلى 49 عام، بـ مجموع 6.24 مليون مشاهد، وبالمقارنة بالموسم الأول، انخفض بنسبة 25٪ في العرض التوضيحي وبنسبة 20٪ في نسبة المشاهدة.