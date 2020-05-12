في الحلقة 21 من ونسني.. أحمد سلطان يخوض مغامرة جديدة في السجن مع محمد جمعة

يخوض مازن ( أحمد سلطان ) مغامرة جديدة في السجن للترفية عن أحد المسجونين والمحكوم عليهم بالإعدام وذلك في الحلقة ال21 من المسلسل الكوميدي ونسني.

يكتشف مازن أن السجين ( محمد جمعة ) يرغب في الهرب

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وقام بطلب أحد للترفيه عنه ليساعده في خطة هروبه والتى تفشل في آخر الحلقة بسبب تغيير مأمور السجن لغرفته فبدلًا من الحفر نحو الخارج يجدوا أنفسهم داخل غرفة المأمور.

يذكر أن مسلسل ونسني هو مسلسل كوميدي ذو حلقات منفصلة تدور أحداثه حول مجموعة شباب قاموا بإنشاء أبلكيشن جديد يهدف للترفيه عن الناس الوحيدة، المسلسل من بطولة محمود الليثي، سارة درزاوي، بسنت شوقي، أحمد سلطان وغيرهم ومن تأليف تامر فرج وإخراج رامي رزق الله.