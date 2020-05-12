فيديو .. لقاء الخميسي تحتاج إلى مصاريف عملية جراحية في سكر زيادة

تبدأ الحلقة السابعة عشر، بمحاولة عصمت "نادية الجندي" أن تقنع ليلى "لقاء الخميسي"، بأن تبقى معها في الفيلا، كما تبحث عن حل لتجد مالًا لتجري عملية لإعادة نظرها.
ومن ناحيتها تمر كريمة "نبيلة عبيد" بظروف صعبة بعدما علمت أن شقيقتها شادية "جومانا مراد"، تحتاج إلى كلية، وهي الوحيدة التي منالممكن أن تتبرع لها.
وبعد ذلك يحاول زوج ليلى التبرع لها ولكنها ترفض، ولكن تصر كريمة وعصمت وجميلة "هالة فاخر" وفوزية "سميحة أيوب" بإجراء العمليه لهاتفكر "كريمة" في الأمر وتخاف من فكرة التبرع بكليتها لشقيقتها، أما "ليلى" تعيش معهنفي الفيلا بسعادة، ويحاول زوجها العودة لها حتى أنه يخبرها أنه باع كل ممتلكاته كي تجري العملية الجراحية، لكنها ترفض مسامحته.
وفي نهاية الحلقةتقرر "فوزية" بيع قطعة أرض حتى تحصل على المال الذي تحتاجه عملية "ليلى"، وتقرر كريمة بأن تتبرع بكليتها لشقيقتها ولكن تتفجاجأ بوجود متبرع لها.
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