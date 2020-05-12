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طرد ريهام حجاج من فيلتها أبرز أحداث الحلقة الثامنة عشر من لما كنا صغيرين

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بعد إرسال سليم ( محمود حميدة ) لعقود ملكية الفيلا المزورة لعم دنيا ( عماد رشاد ) وحثه على المطالبة بالسكن في الفيلا، يقوم عمها بتغيير قفل الباب والأستحواذ على محل السكن فلا تجد

دنيا ( ريهام حجاج ) مسكن لها. 

 

يعرف ياسين ( خالد النبوي ) بأمر تزوير عقد بيع الفيلا والتى قامت به والدتها منذ زمن بعيد حتى تحاافظ

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لها على مسكن كذلك يتواصل معها سليم ويعرض عليها حل المشكلة في مقابل إقناع وائل ( كريم قاسم ) بالعمل معه في تهريب المخدرات. 

 

يذكر أن مسلسل لما كنا صغيرين من بطولة خالد النبوي، محمود حميدة، ريهام حجاج وغيرهم ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على.

 

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