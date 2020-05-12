بعد إرسال سليم ( محمود حميدة ) لعقود ملكية الفيلا المزورة لعم دنيا ( عماد رشاد ) وحثه على المطالبة بالسكن في الفيلا، يقوم عمها بتغيير قفل الباب والأستحواذ على محل السكن فلا تجددنيا ( ريهام حجاج ) مسكن لها.
يعرف ياسين ( خالد النبوي ) بأمر تزوير عقد بيع الفيلا والتى قامت به والدتها منذ زمن بعيد حتى تحاافظ
يذكر أن مسلسل لما كنا صغيرين من بطولة خالد النبوي، محمود حميدة، ريهام حجاج وغيرهم ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على.
كانت هذه تفاصيل خبر طرد ريهام حجاج من فيلتها أبرز أحداث الحلقة الثامنة عشر من لما كنا صغيرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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