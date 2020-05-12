فيديو .. تحدي 555 يشعل المنافسة بين هشام ماجد وشيكو في اللعبة

تبدأ الحلقة الحادية والعشرين من مسلسل اللعبة، بتحدي جديد باسم "555"، وهو عبارة عن تجميع الناس في مكان واحد ويصل عددهم إلى هذا الرقم، ومن يفوز بالتحدي سيحصل على مبلغ قيمته مليون و600 ألف جنيهًا.
ومن نحايتها يدعي مازو "هشام ماجد" بأنه قرر الانتحار بالقاء نفسه من أعلى شرفة منزله إلا أن عدد التجمع يكون قليلًا، كما يدعي وسيم"شيكو" أن الفندق الذي يعمل به يحترق، إلا أن محاولته تفشل بعد تدخل زوجته إسراء "ميرنا جميل" حيث تعيد النزلاء إلى غرفتهم.
وتستمر محاولات وسيم ومازو لكي يكسبوا هذا التحدي حتي نهاية الحلقة.
وتدور أحداث مُسلسل اللعبة في أجواء كوميدية من خلالصراع عائلي يومي غير تقليدي بينعائلتي مازو، ووسيم حيث يتنافسا للفوز بمكافأة اللعبة اليومية التي تتحول عبر الحلقات من أفكار بسيطة وطريفة إلي منافسة شرسة لا يعرف أحد نهايتها.
مسلسل اللعبة شارك في كتابته ورشة من الكتاب الشباب، وأخرجه مُعتز التوني، وإنتاج شركة سكرين 2000، للإنتاج الفني ويُشارك في بطولته مع هشام ماجد، وشيكو، كل من أحمد فتحي، ومحمد ثروت، وسامي مغاوري، ومي كساب، وميرنا جميل، عارفة عبد الرسول، وآخرين.
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