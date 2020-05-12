الصراع على الفتوة.. أبرز أحداث الحلقة التاسعة عشر من الفتوة

بعد وفاة صابر فتوة الجمالية ( أحمد خليل ) في المعركة التي حدثت في الحلقة السابقة ومات دفاعًا عن حسن الجبالي ( ياسر جلال )، يسيطر الصراع على الفتونة في الحلقة التاسعة عشر من مسلسل الفتوة. مسلسل الفتوة. يجير رجال سيد اللبان ( رياض الخولي ) على حي الجمالية لسيطرة عليها فيحدث صراع بينهم وبين عزمي ( أحمد صلاح حسني ) ورجاله للدفاع عن منطقتها. عن منطقتها. Advertisements كذلك يرفض عزمي زواج اخته ليل ( مي عمر ) من حسن الجبالي ويعلن أنه سيصبح الفتوة من بعد وفاة والده. يذكر أن مسلسل الفتوة من بطولة ياسر جلال، مي عمر، أحمد صلاح حسني وغيرهم ومن تأليف هاني سرحان وإنتاج سينرجي وإخراج حسين المنباوي.

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