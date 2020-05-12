هل عادت المياه الى مجاريها بين برادلي كوبر وإيرينا شايك؟

ميرنا وليد - بيروت - رصدت عدسات الباباراتزي الممثل ​برادلي كوبر​ خلال زيارته لحبيبته السابقة ووالدة ابنته عارضة الازياء ايرينا شايك يوم امس الذي يصادف فيه عيد الامهات. ثم التقطت الكاميرات فيديو له مع ايرينا شايك وهما يتجولان مع طفلتهما في شوارع مدينة نيويورك مما عزز اخبار عودتهما الى بعضهما بعد ان كانا قد اعلنا انفصالهما في حزيران 2019

ومن المحتمل ان يكون كل من برادلي وايرينا قد حافظا على علاقة الصداقة بينهما من اجل ابنتهما ليا التي رزقا بها في عام 2017 ولا تأكيد لخبر عودتهما معا تحت سقف واحد

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