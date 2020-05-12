نيللي كريم ترد على دعاء شريهان

ميرنا وليد - بيروت - ردّت الممثلة المصرية ​نيللي كريم​ على دعاء الفنانة المصرية ​شريهان​ لها، كاتبة على صفحتها الخاصة: "احلى حاجه الواحد يصحى الصبح يلاقي إنسانه جميله وصادقه وحساسه زيك يا شيري بتدعيلي".

واضافت: "بحبك انتي عظيمه يا روح قلبي بكل معاني الكلمه. ربنا يديكي الصحه و السعاده و الرضا ليكي و عيلتك. بحبك اوي".

وكانت شريهان عبّرت مؤخرا عن محبتها لنيللي كريم وتمنت لها النجاح والخير والسعادة، كاتبة: "أن يُقال اسمك في دعاء أحدهم كل يوم وأنت لا تشعر ...نيللي كريم اللهم الخير كل الخير والسعادة والصحة والنجاح والحب والسلام والسلامة من كل شر هي وجميع أبنائها واسرتها الكريمة وأحبائها جميعاً اللهم إني أحبها فيك .. إحفظها يارب العالمين واحميها بعينك التي لا تغفل ولا تنام أبداً".

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