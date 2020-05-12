كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 12 مايو 2020 03:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر محمد علاء يتشاجر مع سلوى خطاب.. لهذا لسبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بثت شاشة قناة "النهار دراما" عرض الحلقة 19 العديد من الأحداث المثيرة للغاية حيث تشاجرت الفنانة سلوى خطاب "ناهد" مع ابنها الفنان محمد علاء "شريف" بعدما حاولت أقناعة بالبعد الفنانة زينة "مريم" لأنها تتعاطى المخدرات وبنت شوارع، ولكنه رفض وأثر عليها وأخبرها أنه سيقف بجوارها ويقدم لها المساعدة دائمًا.

ثم أخبرها بأنه سيتزوجها رغم كل ما يحدث وبنًاء على ذلك انسحب من مشروع والدته وترك المنزل.

مسلسل "جمع سالم" يشارك في بطولته زينة ودلال عبدالعزيز ومحمد علاء وملك قورة ومحمد شاهين وعادل عبدالرازق وسلوى خطاب، ومن إخراج إيمان حداد.