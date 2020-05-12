من هي البطلة التي آمنت بـ جاستين بيبر منذ البداية؟

متابعة بتجـــــــــرد: احتفل النجم العالمي جاستين بيبر بعيد الأم الذي صَادف يوم أمس الأحد مع عدد كبير من الفنانين ونجوم العالم حيث شارك الجمهور صوراً من أجواء الإحتفال.
وعبر حسابه الرسمي في موقع “إنستغرام” نشر بيير مجموعة من الصور مع والدته من مرحلة الطفولة حيث يجلس بحتضن والدته والسعادة تبدو على محياه.
وعلّق جاستين:“لا يمكنني التعبير بالإمتنان لكل الأشياء التي ضحيت بها لأجلي…لقد كنت دائماً تؤمنين بي أحبك أمي شكراً لك”.
وتابع:“يوم أم سعيد لجميع الأمهات البطلات في جميع أنحاء العالم”.
الجدير ذكره أن جاستين كان قد طرح أغنية بالتعاون مع زميلته المغنية آريانا غراندي التي تتحدث عن الحجر المنزلي الذي نعيشه بسبب فيروس كورونا.
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