نجوى كرم تستذكر أبرز محطات مشوارها الفني بهذا الفيديو

متابعة بتجــــــــرد: استذكرت النجمة اللبنانية نجوى كرم أبرز محطات مشوارها الفني من خلال فيديو تم تصميمه بمشاهد ومقتطفات لمجموعة من الأغاني التي قدّمتها منذ بداياتها الفنية وحتى يومنا هذا.

اختارت نجوى للفيديو الأغنيات التالية: “أنا ما فيي”، “حظي حلو”، “ما حدا لحدا”، “مغرومة”، “عطشانة”، “روح روحي”، “عيون قلبي”، “خليك عالأرض”، “أنا مين”، “عاشقة”، “سحرني”، “شو مغيرة”، “أوعلى تكون زعلت”، “شو هالحلا”، “هيدا حكي”، “لو ما بتكذب”، “عم بمزح معك”، “تعا خبيك”، “إيدك”، “خليني شوفك”، “بالروح بالدم”، “لشحد حبك”، “ما في نوم”، “لو بس تعرف”، “يخليلي قلبك”، “يخرب بيتك”، “ملعون أبو العشق” و”بعشق تفاصيلك”.

وطلبت نجوى في تعليقها على الفيديو من محبّيها أن يشاركوها ذكرياتهم مع هذه الأغنيات فكتبت: “كل أغنية بتحمل ذكرى حلوة بالنسبة إلي، خبروني إنتو عن ذكرياتكم مع هالأغاني”، فحصد منشورها على تفاعل كبير من المتابعين.

نفيد بالذكر أن آخر أعمال نجوى كرم الفنية كانت أغنية “بعشق تفاصيلك”، من كلمات أحمد ماضي، ألحان عادل العراقي، توزيع وتسجيل طوني سابا وماستر محمد المقهور.