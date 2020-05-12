كيت بلانشيت تتأهب لانحسار "حظر كورونا" بفيلمين جديدين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وقعت الممثلة الأسترالية كيت بلانشيت على مشروعين سينمائيين مع مخرجين بارزين، لتبدأ تصويرهما بمجرد انحسار فترة الحظر الاجتماعي التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد.



وتلعب بلانشيت في الفيلم الأول دور البطولة مع المخرج جيمس جراي بعنوان "Armageddon Times" ، والثاني بعنوان " Don’t Look Up" وهو من إنتاج "نتفليكس" وإخراج آدم ماكاي، حيث تشارك في بطولته مع جينيفر لورانس ومجموعة أخرى من الممثلين.

ووفقا لمجلة "فارايتي" الأمريكية فمن غير المعروف حاليًا متى سيدخل أي من هذه الأفلام حيز الإنتاج نظرًا لأوامر الإغلاق بسبب فيروس كورونا، لكن فيلم جراي سوف يخرجه من خلال شركاء "Ad Astra" الذين ينتجون ميزات RT.

أما فيلم "ماكاي" فهو العمل الأول له كتابة وإخراجا على منصة "نتفليكس"، وتم الإعلان عنه في فبراير/ شباط الماضي، ويتتبع قصة 2 من علماء الفلك منخفضي المستوى الذين شرعوا في جولة إعلامية لتحذير البشرية من كويكب يقترب من شأنه أن يدمر كوكب الأرض.



وكانت بلانشيت أنهت في وقت سابق من هذا العام تصوير دورها في فيلم "Nightmare Alley" مع برادلي كوبر، قبل توقف الإنتاج بسبب جائحة "كوفيد- 19"، كما يعرض لها حاليًا "Mrs. America" على قناة FX الأمريكية.