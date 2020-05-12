القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت حلقة "رامز مجنون رسمي"، الإثنين، واقعة طريفة تمثلت في سقوط مصور البرنامج في الماء المخصص للمقلب، والذي سقطت فيه ضيفة الحلقة الفنانة المصرية منة عرفة.

وشهدت الحلقة لحظات رعب شديدة عاشتها منة عرفة عقب مواجهتها لرامز جلال، خاصة مع بداية فقرة حوض المياه، حيث بكت قائلة: "أنا عاملة عملية الزائدة وممكن أموت منكم". وأضافت: "هموت نفسي.. لو مطلعتنيش هموت نفسي"، وطلبت من رامز أن يعفيها من المقلب ويخرجها من الحوض. وعن الجدل الذي تثيره دائما على مواقع التواصل الاجتماعي قالت "منة": "أتصرف بعفوية على طبيعتي". Advertisements منة عرفة فنانة مصرية مواليد عام 1999، بدأت التمثيل للمرة الأولى من خلال مسلسل "السندريلا" مع المخرج سمير سيف عام 2005، حيث كان عمرها 6 سنوات، وشاركت بعدها في العديد من الأعمال السينمائية، منها أفلام "مطب صناعي، حلم العمر، البيه رومانسي، آخر كلام، وجيران السعد"، كما شاركت في جميع مواسم سيت كوم "راجل وست ستات".







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصور رامز جلال يسقط في الماء.. ومنة عرفة: "ممكن أموت منكم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.