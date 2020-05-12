منة عرفة عن صورها بـ”المايوه البكيني”: “والله هقفل إنستجرام”

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 12 مايو 2020 02:16 صباحاً - ‏3 ساعات مضت أخبار المشاهير 483 زيارة

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وقعت الفنانة منة عرفة ضحية في برنامج “رامز مجنون رسمي”، اليوم الأحد، الذي يقدمه رامز جلال على شاشة “إم بي سي”.

وسيطرت حالة من الرعب على منة عرفة عقب رؤيتها رامز جلال، وخلال تنفيذ رامز جلال المقلب، أجبرها على منادته بـ”بابا رامز” وهو ما انصاعت له ظنًا أنه سينهي المقلب.