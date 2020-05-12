أحمد السقا يفوز على الإعلامي نيشان في «اكسب السقا»

شارك الإعلامي اللبناني نيشان كضيف ومنافس للفنان أحمد السقا ببرنامج «اغلب السقا»، المعروض على قناة «MBC مصر».

ويشهد برنامج «اغلب السقا» في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية بين أحمد السقا وأحد الضيوف وتقوم بتقديم البرنامج الفنانة «رزان»، وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف في الكثير من المجالات.

كانت الفقرة الأولى منافسة «الحلزونة» والتي يجب على كل متسابق أن يسجل أكبر عدد من اللفات بداخل الحلزونة بدون السقوط. وقال نيشان قبل بداية الحلقة للفنان أحمد السقا «السقا قادم بلبس التايجر وهو تايجر».

والفقرة الثانية فقرة «ضربة معلم» وهي عبارة عن عدد من المسامير المثبته في لوح خشب ويجب على كل متنافس تركيب المسامير قبل الاخر باستخدام شاكوش وفاز بهذا التحدي نيشان على السقا.

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وفاز نيشان في تحدي «بالعكس»، وفاز السقا في تحدي آخر وهو «فرقع البلالين»، وفي نهاية الحلقة فاز الفنان أحمد السقا بفارق النقاط على نيشان، حيث ترك السقا اختيار التبرع للإعلامي نيشان وتبرع بمبلغ الحلقة ١٠٠ ألف جنية إلى جمعية «رسالة» .

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