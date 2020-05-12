تصدرت الفنانة الشابة منة عرفة موقع التدوينات الصغيرة «تويتر»، اليوم الإثنين، عقب مشاركتها ببرنامج رامز مجنون رسمي، المذاع عبر فضائية أم بي سي مصر. وعلق رامز جلال على حلقة اليوم بنشر صورة لمقلب منة عرفة دون عليها «بسكوتة الشاشة»، مع تعبير مضحك. يُذكر أن منة عرفة حلت ضيفة ببرنامج رامز مجنون رسمي عبر فضائية أم بي سي مصر مساء اليوم الإثنيين. Advertisements قد يهمك أيضا: رد فعل رامز جلال بعد حلقة منة عرفة حمادة هلال يوجه رسالة لـ منة عرفة بعد وقوعها ضحية لـ رامز جلال

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كانت هذه تفاصيل خبر منة عرفة تتصدر «تويتر» بعد مشاركتها في «رامز مجنون رسمي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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