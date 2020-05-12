ماذا تفعل لو وجدت شنطة مليئة بالأموال في "كريزي تاكسي"

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وكان ابراهيم السمان جسد في الحلقة السابقة، شخصية سائق مدمن مخدرات وقبل أن يتحرك بالتاكسي أخذ بعض حبوب الترامادول، ليصله تليفون من أحد السائقين يخبره أن هناك مجموعة من الكمائن على الطريق ويقومون بعمل تحاليل مخدرات للسائقين، فيقوم بأغرب طلب للركاب وهو أن يقوم بإعطائه عينة للتحليل بدلاً منهم في حال أوقفهم أحد الكمائن، ثم يستضيف سائق زميله ويحاولان الاثنان أن يجبرا الراكب على إعطاءهم للتحليل، مما يثير قلق الركاب منهم وتوترهم ويبدأون في الاعتداء على السائق فيخبرهم أنه مجرد مقلب وأنهم يهزرون معه.
الجزء الثانى من برنامج "كريزى تاكسي" من إخراج منار زين، ويعرض على قناة الحياة فى تمام الساعة الحادية العشرة والنصف مساء كل يوم طوال ليالى شهر رمضان، ويأتى الجزء الثانى من البرنامج هذا العام بعد النجاح الكبير الذى حققه الجزء الأول من البرنامج العام الماضى.
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