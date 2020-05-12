شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تفعل لو وجدت شنطة مليئة بالأموال في "كريزي تاكسي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال الحلقة 18 من برنامج "كريزي تاكسي" في موسمه الثاني، والذي يعرض على قناة الحياة، جسد الفنان إبراهيم السمان الشخصيات الذين دائماً ما ينصحوا الآخرين بعمل الخير والبعد عن الشر والتقرب من الله، وفجأة يركب معهم زبون لديه مشكلة مع زوجته فيقرر ترك التاكسي سريعاً وينسى حقيبة داخل التاكسي، وعندما يخبر الراكب الآخر إبراهيم بوجود حقيبة فيفتحها ليجدها مليئة بالأموال فيقرر السائق الاستحواذ على الشنطة بما فيها مما يثير غضب الراكب الآخر وتختلف الآراء ما بين بعض الأشخاص الذين يصممون إرجاع الشنطة لصاحبها وما بين من يريد تقسيم الأموال معه، حتى يشتد الخلاف بينهم ليتدخل طاقم العمل ويعلن حقيقة المقلب.

وكان ابراهيم السمان جسد في الحلقة السابقة، شخصية سائق مدمن مخدرات وقبل أن يتحرك بالتاكسي أخذ بعض حبوب الترامادول، ليصله تليفون من أحد السائقين يخبره أن هناك مجموعة من الكمائن على الطريق ويقومون بعمل تحاليل مخدرات للسائقين، فيقوم بأغرب طلب للركاب وهو أن يقوم بإعطائه عينة للتحليل بدلاً منهم في حال أوقفهم أحد الكمائن، ثم يستضيف سائق زميله ويحاولان الاثنان أن يجبرا الراكب على إعطاءهم للتحليل، مما يثير قلق الركاب منهم وتوترهم ويبدأون في الاعتداء على السائق فيخبرهم أنه مجرد مقلب وأنهم يهزرون معه.

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الجزء الثانى من برنامج "كريزى تاكسي" من إخراج منار زين، ويعرض على قناة الحياة فى تمام الساعة الحادية العشرة والنصف مساء كل يوم طوال ليالى شهر رمضان، ويأتى الجزء الثانى من البرنامج هذا العام بعد النجاح الكبير الذى حققه الجزء الأول من البرنامج العام الماضى.