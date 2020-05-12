شكرا لقرائتكم خبر عن ‏"لما كنا صغيرين" الحلقة 18.. سر بين حميدة ومحمود حجازى قد ‏يغير الأحداث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمنت الحلقة 18 من مسلسل "لما كنا صغيرين" مشهدًا يجمع ‏‏"سليم" محمود حميدة و "يحيى" محمود حجازى فى مقر حجزه على ‏ذمة قضية الاتجار فى المخدرات، ويقول الأخير للأول أنه نفذ ما ‏أمره به بالحرف الواحد من أخل خروجه من الحبس وهو مالم ‏يحدث حتى الآن، كما يكشف حوارهما عن وجود سر بينهما لم ‏يكشف عنه "يحيى" لـ"دنيا" حتى الآن، وهو السر الذى سيتضح ‏تفاصيله فى الحلقات المقبلة وربما يكشف عن كواليس جديدة فى ‏قضية مقتل "نهى" نسرين أمين.‏

من ناحية أخرى وضع "سليم" محمود حميدة ، "وائل" كريم قاسم بين ‏اختيارين؛ الأول السجن لتزويره شهادة الجيش وتهربه من التجنيد، ‏والثانى أن يحل محل "صافى" فى التواصل مع تجار المخدرات فى ‏أوروبا بمقابل مادى مغرى.‏

ويعرض مسلسل "لما كنا صغيرين" يوميا، على قناة‎ dmc ‎الساعة ‏‏‏9:30 مساء، وعلى قناة الحياة الساعة ‏‏10:15 مساء، ‏وعلى ‏‏القناة الأولى المصرية الساعة 11 ‏مساء‎.‎

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مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد ‏النبوى، ‏‏ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ‏وهانى عادل، وكريم ‏‏‏قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، ‏وأشرف زكى، وحسن عبد ‏‏الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد ‏رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف ‏أيمن ‏‏سلامة وإخراج محمد ‏على‎.‎