شكرا لقرائتكم خبر عن ‏"لما كنا صغيرين" الحلقة 18.. هل تتخلى ريهام حجاج عن خالد ‏النبوى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ أحداث الحلقة 18 من مسلسل "لما كنا صغيرين" للنجوم؛ ريهام ‏حجاج ومحمود حميدة وخالد النبوى، بوضع "سليم" محمود حميدة ، ‏‏"وائل" كريم قاسم بين اختيارين؛ الأول السجن لتزويره شهادة الجيش ‏وتهربه من التجنيد، والثانى أن يحل محل "صافى" فى التواصل مع ‏تجار المخدرات فى أوروبا بمقابل مادى مغرى.‏

من ناحية أخرى يكلف "سليم" محمود حميدة، محاميه "وفيق" أشرف ‏زكى، بجمع معلومات عن رانيا سعد الله عبيد، وإن كان لديها بنت ‏أم لا، بعد أن زارته وفاجأته أن لديها بنت منه، وذلك بتخطيط من ‏‏"ياسين" خالد النبوى للإيقاع به.‏

تحاول "دنيا" ريهام حجاج ، الوصول إلى "وائل" كريم قاسم لتعرف ‏إلى أى شىء انتهت جلسته مع "سليم" محمود حميدة، لكنه لا يرد ‏على رسائلها، فتذهب إلى بيته فيسألها عن مصدر العربية الجديدة ‏وهل هناك علاقة حب بينهما، إلا أنها تنكر، وتفهم أن تلك الأسئلة ‏ورائها "سليم" الذى يحاول الإيقاع بين الأصدقاء، لكن الغريب أنها ‏تحاول إقناعه بالموافقة على عرض "سليم" .‏

تذهب "دنيا" ريهام حجاج إلى فيلتها فتجد عمها "عماد رشاد" ‏وزوجته فى الفيلا ولا تستطيع الدخول بمفتاحها، إذ يعتبر عمها ‏تتلك الفيلا له نصيب فيها بعد وفاة أخيه، ولجأت أمها "ندى ‏بسيونى" إلى تزوير عقودها حتى لا يشاركهما فى الفيلا عمها، ‏ويعرض" سليم" محمود حميدة المساعدة وخروج عمها من الفيلا ‏مقابل إقناع بـ"صاحبها"، لكن لم يتبين من خلال الحلقة هل يقصد ‏‏"ياسن" أم "وائل".‏

تحاول "دنيا" ريهام حجاج إخفاء الأمر "ياسين" خالد النبوى، لكنها ‏تفاجأ بأنه يعرف قصة عمها.‏

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