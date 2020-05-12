شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "عمر ودياب" الحلقة 18.. ظهور حلمى بكر وجابر القرموطى ضيوف شرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "عمر ودياب" بطولة كل من الفنان على ربيع ومصطفى خاطر، ظهور كل من الإعلامى جابر القرموطى والموسيقار حلمى بكر بشخصياتهم الحقيقية، حيث ظهرا بعد وقف كل عمر ودياب عن الغناء بعد طرحهما لأغنية شعبية، وقررا الظهور فى برنامج تلفزيونى للحديث عن هذه الأزمة، وأنهما يجيدون الغناء فى وجود الموسيقار الكبير حلمى بكر.

وكانت شهدت الحلقة السابعة عشر تسجيل كل من على ربيع ومصطفى خاطر "عمر ودياب" فيديوهات على تطبيق تيك توك وبدأ عدد المتابعين يزداد، ولكن النحس لاحقهما حيث قام أحد الأشخاص بسرقة الحساب.

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وقرر الثنائى الاتجاه للغناء وطرح أغنياتهما على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وبالفعل بدآ البحث عن أشخاص متخصصين فى هذا الأمر وكونا فرقة خاصة بهم تحمل اسم "الكفتجية" وقاما بتسجيل أغنية على طريقة الراب.

مسلسل عمر ودياب يسجل التعاون الأول بين ربيع وخاطر فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم كل منهما مسلسلين من بطولته فى العامين الماضى، وهو إنتاج شركة سينرجى وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وبطولة على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحى.

وفى سياق آخر، شارك النجم المصرى محمد صلاح، المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى، مؤخرا عبر حسابه على "إنستجرام"، بصورة أثناء متابعته لمسلسل "عمر ودياب"، والذى يعرض حاليا على قناتى ON والحياة .