شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صلاح حسنى يرفض زواج مى عمر من ياسر جلال وينصب نفسه فتوة الجمالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض المعلم عزمي "أحمد صلاح حسني" زواج أخته ليل "مي عمر" من حسن الجبالي "ياسر جلال"، مؤكدا لها أنه لن يوافق على زواجها ممن كان سببا في قتل والده، ولكن مي عمر تؤكد له أن ياسر جلال لا ذنب له، وأن والدها الراحل أحمد خليل كان مرحبا، لكنه يتحداها ويرفض.



عزمي

وكان عزمي "أحمد صلاح حسني" قد هدد رياض الخولي وأكد له أنه الفتوة، ويواجهه ولكن المعلم سيد اللبان "رياض الخولي" يهدد عزمي ويطرده ويتوعده.



مي عمر

وخلال أحداث الحلقة 19 من مسلسل الفتوة يشك أحمد صلاح حسني في ضياء عبد الخالق أثناء جنازة والده أحمد خليل، ويسأل حسن أبو جبل عما حدث، وأن والده قتل فداء له ولكن ياسر جلال يؤكد له أنه لو كان يعلم ما سيحدث لكان فداه هو .

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وأثناء العزاء يهجم رجال رياض الخولي بقيادة "جعفر" على حي الجمالية محاولين السيطرة عليه وأخذ الفتونة لكن عزمي "أحمد صلاح حسني" ينصب نفسه فتوة الجمالية، ولكن فرج يتصدي له ويقول له النبوت يحكم، لكن شيخ الحارة يطلب منهم احترام الجنازة وذلك بعد معركة شرسة بين الفتوات ينتصر فيها ياسر جلال وعزمي ويشاركهما فضل "محمود حافظ".



انهيار مي عمر

وكانت قد بدأت الحلقة 18 من مسلسل الفتوة للنجم ياسر جلال بجنازة المعلم صابر أبو شديد "أحمد خليل"، وانهيار أحمد صلاح حسني "عزمي"، والفنانة مي عمر "ليل" التى تنهار أكثر بسبب وفاة والدتها أحباب أيضا، فقد فقدت أمها وأبوها في توقيت واحد.