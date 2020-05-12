شكرا لقرائتكم خبر عن أحلام الشامسى فى يوم زايد للعمل الإنسانى: اللهم أرحم وأغفر له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسى، على الدعاء إلى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات، في ذكرى رحيله، حيث يتزامن مع "يوم زايد للعمل الإنسانى".

وقالت الفنانة أحلام، عبر حسابها بموقع تويتر:"ذكرى وفاة الشيخ زايد اللهم أرحم الشيخ زايد وأغفر له وأسكنه في جنة الفردوس مع الصديقين والأبرار والصالحين".

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وأضافت قائلة :"سقى الله هالمبسم من أنهار جنة الفردوس الأعلى اللهم أرحم والدنا الشيخ زايد بن سلطان وأغفر له وأجعل مثواه في جنات النعيم الأعلى يارب العالمين".

ويعتبر يوم 19 رمضان، الموافق لذكرى رحيل مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حيث تتجسد الإنجازات الإنسانية الملهمة، ويتجدد كل عام مع الاحتفاء بـيوم زايد للعمل الإنساني، للتأكيد على أن دولة الإمارات تواصل نهجها في نشر ثقافة الإنسانية والعطاء في العالم.

يشار أن حكومة الإمارات، عقدت مساء اليوم أمس الاثنين الإحاطة الإعلامية الدورية رقم 26 للتعريف بآخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة "كوفيد -19"، وأعلنت خلالها المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات، الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، عن تسجيل 577 حالة جديدة للشفاء حيث تعافوا تماما من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، ليبلغ بذلك عدد حالات الشفاء حتى الآن 5 آلاف و381 حالة، ليبلغ بذلك عدد الحالات التي تم تشخيصها 18 ألف و878 حالة إصابة حتى الآن.