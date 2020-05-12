شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الفتوة الحلقة 19.. معركة شرسة بين الفتوات لتنصيب فتوة جديد للجمالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال أحداث الحلقة 19 من مسلسل الفتوة يشك أحمد صلاح حسني في ضياء عبد الخالق أثناء جنازة والده أحمد خليل، ويسأل حسن أبو جبل عما حدث، وأن والده قتل فداء له ولكن ياسر جلال يؤكد له أنه لو كان يعلم ما سيحدث لكان فداه هو .



جنازة احمد خليل (2)

وأثناء العزاء يهجم رجال رياض الخولي بقيادة "جعفر" على حي الجمالية محاولين السيطرة عليه وأخذ الفتونة لكن عزمي "أحمد صلاح حسني" ينصب نفسه فتوة الجمالية، ولكن فرج يتصدي له ويقول له النبوت يحكم، لكن شيخ الحارة يطلب منهم احترام الجنازة وذلك بعد معركة شرسة بين الفتوات ينتصر فيها ياسر جلال وعزمي ويشاركهما فضل "محمود حافظ".

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معركة شرسة

وكانت قد بدأت الحلقة 18 من مسلسل الفتوة للنجم ياسر جلال بجنازة المعلم صابر أبو شديد "أحمد خليل"، وانهيار أحمد صلاح حسني "عزمي"، والفنانة مي عمر "ليل" التى تنهار أكثر بسبب وفاة والدتها أحباب أيضا، فقد فقدت أمها وأبوها في توقيت واحد.



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ياسر جلال يجلس مع أمه وشقيقته وابنته ويتناقش معهن وتسأله ابنته عن الفتوة القادم فلا يجيب ويتركهن ويذهب لجنازة أحمد خليل فتوة الجمالية، كما تذهب أمه أنعام سالوسة وأخته زينب وابنته نورا لتعزية "ليل" مي عمر.

مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم هم مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة وموسيقي تصويرية شادي مؤنس.