شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الفتوة الحلقة 19.. انهيار أحمد صلاح حسنى ومى عمر فى جنازة أحمد خليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الحلقة 18 من مسلسل الفتوة للنجم ياسر جلال بجنازة المعلم صابر أبو شديد "أحمد خليل"، وانهيار أحمد صلاح حسني "عزمي"، والفنانة مي عمر "ليل" التى تنهار أكثر بسبب وفاة والدتها أحباب أيضا، فقد فقدت أمها وأبوها في توقيت واحد. ياسر جلال يجلس مع أمه وشقيقته وابنته ويتناقش معهن وتسأله ابنته عن الفتوة القادم فلا يجيب ويتركهن ويذهب لجنازة أحمد خليل فتوة الجمالية، كما تذهب أمه أنعام سالوسة وأخته زينب وابنته نورا لتعزية "ليل" مي عمر.

انهيار مي عمر مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم هم مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة وموسيقي تصويرية شادي مؤنس.

عزمي

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