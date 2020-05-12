شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ونحب تانى ليه الحلقة 18.. مفاجأة كريم فهمى لـ ياسمين عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أحداث الحلقة 18 من مسلسل ونحب تانى ليه، للنجمة ياسمين عبد العزيز، والذى يعرض على قناة CBC، وcbc دراما، محاولات مراد السويفى "كريم فهمى" للوصول لغالية "ياسمين عبد العزيز"، بعدما سافرت لمرسى علم لبدء العمل فى فيلمها الجديد، وكان كريم قد خيرها بين هذا الفيلم وعلاقتهما، وأبت ياسمين أن ترد عليه وبعد الكثير من المحاولات قامت بالرد ولكنه كان يصر على عودتها للقاهرة، وقال إنها إن عادت سيتزوجها على الفور .

شعرت ياسمين بإهانة بسبب ربطه الزواج منها بعودتها من مرسى علم، وثارت عليه وقالت أنا غالية عبد الرحمن ولست فتاة خفيفة، وطلبت منه ألا يتصل بها مرة أخرى، وتذهب ياسمين للجلوس أمام حمام السباحة الخاص بالفندق فى مرسى علم، ويعاود كريم الاتصال بها مرة أخرى وترد عليه لتخبره أن علاقتهما قد انتهت ولكنها تتفاجأ عقب غلقها للهاتف أنه أمامها، ويخبرها أنه قد جاء ليكون بجانبها، وأنه لن يتركها أبدا.

ويتقابلان ليتناولا العشاء سويا، وخلال لحظات رومانسية تتخلل المشهد يعترف لها أنه لا يستطيع الابتعاد عنها وأنهما سيتزوجا عقب انتهاء الفيلم، وتطلب منه أن يثق فيها، وتنتهى الحلقة عندما يحاول الاتصال بها أثناء انشغالها فى موقع التصوير فلا تجيب عليه، مما يدفعه للذهاب إليها فيراه عبد الله الروبى "شريف منير" الذى يتذكر اأنه قد رأه من قبل فى الجاليرى الخاص بغالية، فيسأله عن سبب تواجده هنا، ويبرر ذلك أنه كان يشاهدهم أثناء العمل، فيسأله شريف هل أنت نزيل بالفندق فيقول له لا، أنا صاحب الفندق.مسلسل ونحب تاني ليه يعرض علي قناة CBC، وCBC دراما بطولة ياسمين عبد العزيز، سوسن بدر، كريم فهمي، شريف منير، تارا عماد، عماد رشاد، أحمد سعيد عبد الغني، سمر مرسي، تأليف عمرو محمود يس، إخراج مصطفي فكري، ومن إنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني.