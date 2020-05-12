شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الاختيار الحلقة 18.. عشماوى يقتل كمين شرطة ويخطط لضرب جنود الفرافرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحداث سريعة شهدتها الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض على شاشة قناة ON حصرياً، حيث قتل الإرهابي هشام عشماوي كمين شرطة بأكمله أثناء هروبه واتباعه من جبال العين السخنة إلى الصحراء الغربية، وذلك بعدما هدد أحد شيوخ البدو أنه سيسلمهم إلى الأمن في حالة استمرارهم في المكوث بجبال العين السخنة.

وبلا رحمة ولا إنسانية قتل عشماوي الكمين وأطلق الرصاص على الجنود وقتلهم بدم بارد، في إشارة منه أن الدم والقتل والدمار أصبحوا دليل عشماوى.

وعلى جانب آخر، هرب عشماوي وأتباعه إلى الصحراء الغريبة، ليتقابل مجدداً مع زميله الإرهابى عماد عبد الحميد – عابد عنانى، حيث خططا لتفجير كمين نقطة حرس الحدود فى الفرافرة، لتختتم الحلقة الثامنة عشر أحداثها فى إثارة جديدة.

Advertisements

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.