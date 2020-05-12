شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تستشهد بمقولة الإمام على: اطلبوا الخير من بطون شبعت ثم جاعت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت المطربة اللبنانية إليسا على الاستشهاد بمقولة للإمام على رضى الله عنه في طلب الخير عبر حسابها بموقع تويتر، فى ظل الأزمات الاقتصادية التى تمر بها العديد من الدول من تداعيات انتشار فيروس كورونا.

الفنانة إليسا، نشرت مقولة الإمام على، عبر حسابها بموقع تويتر:"اطلبوا الخير من بطون شبعت ثم جاعت لأن الخير فيها باق ولا تطلبوا الخير من بطون جاعت ثم شبعت لأن الشح فيها باقٍ.. الإمام على".

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إليسا

لم تكن المرة الأولى التي تستشهد فيها الفنانة إليسا بمقولة للإمام على، حيث نشرت إحدى كلماته "يأتي على الناس زمان يكون فيه أحسنهم حالا من كان جالسا في بيته".

يشار إلى أن الفنانة اللبنانية إليسا شاركت فى حملة "الشاشة ما بتحمى" التى أطلقتها منظمة "فى-مايل" لمكافحة العنف والابتزاز الالكترونى الذى يمارس ضد النساء والفتيات.