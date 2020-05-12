لقاء الخميسي تشارك في حملة لليونيسيف لحماية الأطفال من "كوفيد 19"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
أعلنت الفنانة لقاء الخميسي عبر تطبيق "تيك توك" أنها ستشارك في حملة اليونيسيف للمساعدة في توفير الوجبات الغذائية للأطفال الذين هم في حاجة لها، وللحفاظ عليهم من مرض كوفيد 19 "فيروس كورونا".
لقاء ستظهر "لايف" يوم الثلاثاء لمدة ساعة عبر التطبيق، لتتحدث عن الحملة، وأيضاً ستتناقش مع الجمهور في كل ما يخصها، وسيبدأ اللايف الساعة 10 مساءً.
واعتادت لقاء الخميسي في الأيام الأخيرة أن تقدم فيديوهات عبر تيك توك، فقدمت شخصية الفنانة سهير البابلي في مسرحية "ع الرصيف"، مسلسل "بكيزة وزغلول".
وكُرمت مؤخرا لقاء الخميسي في ختام فعاليات الدورة الـ68 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال، التي أقيمت بقاعة النيل بالآباء الفرنسيسكان، والمهداة إلى روح المخرج سمير سيف.
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