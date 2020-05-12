كينان أميرزالي أوغلو: "المشاهد الجريئة في رمضان ليست حراما"

ميرنا وليد - بيروت - اشار الممثل التركي ​كينان أميرزالي أوغلو​ الى ان مشاهدة المشاهد الجريئة في شهر رمضان ليست حراما، مبررا رأيه بأن هذه المشاهد لا تؤذي احد، وبإمكان المشاهد ان يغيّر القناة التي تعرض العمل الذي يتضمن ذلك، قائلا: "انت تختار ما تشاهد، فجهاز التحكم بيدك".

وتلقّى كينان الشهير بـ اسم "إيزل" في العالم العربي موجة من الإنتقادات اللاذعة من قبل الإسلاميين المتطرفين.

وكانت قد افادت وسائل اعلام تركية مؤخرا ان كينان أميرزالي أوغلو ينتظر طفله الأول من زوجته الممثلة التركية سينام كوبال.

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