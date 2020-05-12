رجاء الجداوي تدعم هذه الممثلة بعد الهجوم عليها-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - عبّرت الممثلة المصرية ​رجاء الجداوي​ عن اعجابها بالممثلة المصرية ريم سامي التي اتّهمت بدخول مجال التمثيل عن طريق "الواسطة" أو المحسوبية.

ونشرت رجاء الجداوي صورة لحفيدتها برفقة ريم سامي التي تشارك في مسلسل "البرنس" ، وذلك على حسابها الخاص، وعلقت قائلة: "برافو ريم نضوج فني وأداء رائع بحبك وبتمنى لك التالق دائما مبروك المسلسل".

الجدير ذكره ان مسلسل "البرنس" يعرض على قناتي dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش.

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