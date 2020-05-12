مقتل فنان خليجي شهير في حادث مرعب..سقط في بئر عمقه 20 متر !

غيب الموت الفنان السعودي الكبير سلطان القزلان وذلك بعد تعرض لحادث مرعب، حيث تلقت سطلات الدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية بلاغا تفيد بوقوع حادث أحد الأشخاص داخل بئر عميق من المياة.

وبعدها قالت وزارة الدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية عبر حسابها العي موقع التدوينات القصيرة تويتر "تم انتشال جثة شخص سقط في بئر بعمق عشرين مترا في مزرعة بقرية الديرية، وتم التأكد من أنه الفنان سلطان القزلان"، وتم تشييع الجثمات بعد أن تم لإستلام الجثة، وحرص عدد كبير من نجوم الفن علي تشييع جثمان زميلاهم لمثواه الأخير.

Advertisements

ويعتبر سلطان القزلان من أشهر نجوم الأغنية الشعبية بالمملكة العربية السعودية وله عدد كبير من الاغاني المميزة للغاية التي مازال يتغنى بها الكثيرين حتي الان ومن بينهما " "حل الفراق"، و "مالي بالطيب نصيب"، و "سلم عليه بعينك".

وقد حرص عدد كبير من نجوم الفن بالمملكة العربية السعودية والوطن العربي ممن تربطهم علاقة زمالة بالفنان الراحل بنعيه عبر حساباتهم الرسمية علي مواقع التواصل الإجتماعي.

اقرئي ايضا : عمرو اديب يحرج غادة عبد الرازق: "هو فيه جواز في رمضان".. والفنانة تجيب