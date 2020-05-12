إعلامية تونسية تهدد بحرق نفسها.. فما السبب؟

هددت الإعلامية التونسية عربية حمادى بحرق نفسها في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية تونس، وذلك إذ لم ينصفها القضاء التونسي ويعيد لها حقها في قضية التحرش التي أقامتها ضد أحد رجال الأعمال التونسين والذي يدعى سليم شيبوب وهو صهر الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي .

وشاركت الإعلامية التونسية عربية حمادي جمهوره ومتابعيها عبر حساباتها الرسمية علي مواقع التواصل الإجتماعي بمقطع مصرو ظهرت من خلاله لتعلن من خلاله عما ستقوم به إذ لم ينصفها القضاء وتداول هذا المقطع العديد من الصفحات المهتمة بالأأخبار الإعلامية في تونس وغيرهم من الصفحات الأخري.

يشار إلي أن الإعلامية التونسية عربية حمادى قد تقدمت ببلاغ للنائب العام التونسي أكدت من خلاله إنها تعرضت للتحرش الجنسي من قبل هذا الشخص من خلال أحد الرسائل الإلكترونية، واكدت انه أرسل لها رسالة صوتية وصورة جميمية له وتقدمت بهم لقاضي التحقيق، وبدأت النيابة في التحقيق.

جدير بالذكر ان عدد كبير من نجمات الفن في الوطن العربي قد أعلنوا عن تعرضهم لحوادث تحرش كثيرة خلال أحد الفترات التي عاشوها ومن بين هءلاء النجوم فيفي عبده ومنة شلبي ورانيا يوسف ونجلاء بدر.



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